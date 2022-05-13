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Katar Emiri, Erdoğan’la görüşmek için İstanbul’a geldi

İstanbul'da dikkat çeken görüşme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi ağırlayacak.

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Katar Emiri, Erdoğan’la görüşmek için İstanbul’a geldi

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Görüşmenin saat 15.00’te Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşeceği öğrenildi.

Erdoğan geçen yıl Aralık ayında bazı kabine üyeleriyle Katar’a gitmiş. Görüşme sonrası iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı.

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