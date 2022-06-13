Erdoğan: Kalleşliktir, yargı önünde bedel ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir polisi yumruklayan HDP Milletvekili Saliha Aydemir'e sert sözlerle tepki gösterdi.

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Dün İstanbul Kadıköy’de İstanbul Kadıköy’de terörist başı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atan grubun içinde bulunan HDP Milletvekili Saliha Aydemir bir polise yumruk attı.

Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP’li vekile tepki gösterdi:

– Her alanda bu seviyeye kolay gelmedik. İlmek ilmek dokuyarak bu altyapıyı kazandırdık. Gazi Mustafa Kemal’in muhasır milletler seviyesine taşıma hedefini yerine getiren biz olduk. Sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm dostlarına güven veren Türkiye için çok çalıştık.

EN AĞIR DARBELERİ İNDİRDİK

– Cudi’de Gabar’da Bestler Deresi’nde ezdik, inlerine girdik, gire gire yolumuza devam ediyoruz. Bölücü terör örgütüne en ağır darbeleri indirdik. Sınırımızın ötesinde ne işimiz var diyenlere sınır ötesinde kim olursa olsun oralara girmeye gitmeye varız dedik.

– Pençe-Kilit harekatıyla da teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk mücadelesini sürdürüyoruz.

NAMUSSUZLUKTUR

– Kadıköy’de terörist başını öven sloganlar atılması provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır.

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