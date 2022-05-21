Erdoğan kendi yaptırdığı havalimanını kullanmıyor

İstanbul'un kuzeyinde milyonlarca ağaç kesilip yeni havalimanı yapılırken kapatılan Atatürk Havalimanı'nın iki pisti kırılarak millet bahçesine dönüştürülüyor. Ancak, hali hazırda Cumhurbaşkanlığı tarafından da kullanılan üçüncü pist açık kalacak. Yeni havalimanını seyahatlerinde tercih etmeyen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı kullanmaya devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin son bir haftadır gündemi Atatürk Havalimanı’nın iki pistinin kırılarak millet bahçesine dönüştürülmesi projesi.

Muhalefet partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar iş makinelerinin pist bölgesine girip yıkım çalışmalarına başlamasına tepki gösterirken, iktidar mensupları projeyi savunuyor.

İstanbul Havalimanı 2018 yılında açıldıktan sonra Atatürk Havalimanı, adeta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel havalimanı olarak kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı'na ait tam 16 hava aracının bulunduğu VIP filo Atatürk Havalimanı'nda konuşlandırıldı.

AÇILIŞLARA GİTTİ

Erdoğan, kentin kuzeyine yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan İstanbul Havalimanı’na açılmadan önce 21 Haziran 2018 tarihinde indi. Havalimanında incelemelerde bulunan ve müteahhitlerden bilgi alan Erdoğan 29 Ekim 2018’de ise havalimanının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, 14 Haziran 2020’de ise üçüncü pisti, devlet konukevi ve camii açılış töreni için İstanbul Havalimanı’na uçakla indi.

İstanbul Havalimanı’nı seyahatlerinde pek tercih etmeyen Erdoğan, İstanbul’a geldiği günlerde eğer yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri varsa genellikle Atatürk Havalimanı’nın doğu-batı pistini kullanıyor, basın toplantılarını burada düzenliyor.

Atatürk Havalimanı millet bahçesine dönüştürülme projesi tamamlandıktan sonra da pist ve devlet konukevi hizmet vermeye devam edecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı uçak filosu da burayı kullanmayı sürdürecek.

İstanbul Havalimanı’nda iki yıl önce devlet konukevinin hizmete alınmasına rağmen, Erdoğan’ın seyahatler ve basın toplantıları için neden burayı tercih etmediği bilinmiyor.

29 Mayıs’ta İstanbul’un fethini Atatürk Havalimanı’nda kutlayacaklarını belirten Erdoğan, yeni havalimanından her fırsatla övgüyle söz ediyor.

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