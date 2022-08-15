Tayyip Erdoğan ekonomistleri hedef aldı

AKP'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü programında konuşan Erdoğan, ekonomistlere tepki göstererek "Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında “Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizene de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ayrıca, Erdoğan “Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini beraberliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MASAYA PAYANDA OLANLARA SADECE ACIYORUZ”

Konuşmasında muhalefete tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

* “Hiçbirimizin hatırlamak istemediği puslu iklime geri döndürmek istiyorlarsa da bunu başaramayacaklar.

* Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır.

* Şahsi hırslarının ürünü ajandalarının sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.

* Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor.”

“İKTİSATÇILARIN BAZILARI SAHİPLERİNE YARANMAK İÇİN PROGRAMIMIZI KÖTÜLÜYOR”

Programdaki konuşmasında ekonomistleri de hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

* Biz ne diyoruz? Kur garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor.

* Ellerinde sadece çekiç olduğu için, her şeyi çivi gibi görenler misali bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'ye değerlendirmeye, özellikle kendi kısır dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz.”

‘ATATÜRK HAVALİMANI’ YERİNE ‘ATAKÖY HAVALİMANI’ DEDİ

Erdoğan, konuşmasında Millet Bahçesi yapılmak için yıkım çalışmalarının devam ettiği Atatürk Havalimanı’nı ‘Ataköy Havalimanı’ diye telaffuz etti.

Erdoğan, “Hastanelerimizin olmadığı il ve ilçe kalmadı. Şimdi Ankara'da önümüzdeki aya ikinci şehir hastanesini açıyoruz. İstanbul'da zaten malum Çam Sakura Şehir Hastanemiz var. Bunun yanında Ataköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 3 ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır” ifadelerini kullandı.

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