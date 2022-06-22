Erdoğan Marmaris yangınını havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te 18 saattir süren ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınını havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman bölgesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erdoğan’a eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından 3 fotoğrafla birlikte şu mesaj paylaşıldı:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.”