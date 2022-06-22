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Erdoğan Marmaris yangınını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te 18 saattir süren ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınını havadan inceledi.

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Erdoğan Marmaris yangınını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman bölgesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erdoğan’a eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından 3 fotoğrafla birlikte şu mesaj paylaşıldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.”

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