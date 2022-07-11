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Erdoğan, Suudi Prens Selam’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Yayınlanma: 22:45 - 11 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Erdoğan, Suudi Prens Selam’la görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan