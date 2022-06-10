Erdoğan: Tatbikatımız gereken cevabı vermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Efes 2022 Tatbikatı'nı yaptık. Yunanistan 'bunların yarıdan fazlasına katılmayın' diye de haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemedi. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra böyle gidecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

* “Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmak bir görev olmanın ötesinde şehitlerimize karşı mesuliyetimizin gereğidir. 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin diyoruz. Zulüm 1453’de başlayan mankurtlara, Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. Ayasofya’yı asli hüviyetine hamdolsun tekrar kavuşturduk.

* Fatih’in emaneti bu ibadethaneyi yeniden ezan, namaz, salavat, Kur’an-ı Kerim’in yüreklere işleyen mübarek tilavetiyle buluşturduk. Güzel İstanbul’u yatırımlarımızla tekrar ayağa kaldırdık. Bir nakkaş titizliğinde cami, köprü, yol, tünellerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Büyük Çamlıca Camiimiz tüm haşmetiyle İstanbul’u kucaklıyor. Mimar Sinan Camii aynı şekilde. Şimdi inşallah Barbaros Hayrettin Paşa cami bu yılın sonuna doğru bitecek.

“CUMHURİYET MİTİNGLERİ KILIFLARIYLA DARBE ÇAĞRISI YAPILDI”

* Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı denizin altından birbirine bağlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerdanlık gibi boğazı süslüyor. Şehir hastanelerimiz İstanbullu hemşerilerimize şifa kapısı oluyor. İstanbul Havalimanı şehrimizi diğer vilayetlerle birlikte tüm dünyaya bağlıyor.

* Bu süreçte sokak olaylarından, vesayet girişimleri, darbe girişimleri, terör eylemlerine kadar pek çok tehditle karşılaştık. Saçma sapan iddialar üzerinden partimiz kapatılmaya çalıştı. Cumhuriyet mitingleri kılıflarıyla darbe çağrısı yapıldı. Gezi olaylarıyla sokaklarımız ateşe ve kana bulanmak istendi. 17-25 Aralık’ta emniyet yargı içindeki militanları milli iradeyi saf dışı bırakmaya kalkıştılar. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C’sine kadar besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar.

“KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLARA RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

* 85 milyonun birliğine beraberliğine kardeşliğine dinamit koymak için gizli açık pek çok operasyon yaptılar. Ama bizi ülkemize, milletimize, insanlığa hizmet yolundan alıkoyamadılar. Tüm saldırıları boşa çıkardık.

* Kendini Türkiye’nin adeta patronu gibi gören azgın azınlığın sessiz çoğunluk üzerinde tahakküm ve baskı kurmasına müsaade etmedik. 2023’e giden kritik süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz.

* Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayacakları bir Türkiye bırakana kadar ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri aslını inkar etme pahasına masada koltuk kapmaca oynasın. Varsın birileri 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirasını atan korkaklarla yol arkadaşlığı yapsın. Varsın 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için olmadık hesaplar peşinde koşsun.

“BAŞARILI TATBİKATIMIZ GEREKENE GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR”

* İnşallah yarın da milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Şehitlerimize minnet borcumuzu, onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz. Dün Efes 2022 Tatbikatı’nı yaptık. Yunanistan kendi içinde toplantılarını yapmış. ‘Türkiye ilişkiler noktasında bu işi gözden geçirelim, bu sıkıntılı dönemi atlatalım’ demişler.

* 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan ‘bunların yarıdan fazlasına katılmayın’ diye de haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemediler, hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla.

* Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek.

* Türkiye’ye son 20 yılda nasıl asırlık ve hizmetler kazandırmışsak bugünkü sıkıntıları da inşallah yine biz çözeceğiz. Bunun için tüm gücümüzle gece gündüz çalışacak, milletimizin gönlünü kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

* Allah’ın izniyle 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, yavaş yavaş şekillendirmeye başladığımız 2053 vizyonunu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız.”

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