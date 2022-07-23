Erdoğan vatandaşa yine ‘sabır’ dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan asgari ücret için yaptığı değerlendirmede "Yılbaşında tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni tekrar yapacağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

“EKONOMİDE YAŞANAN BU FIRTINADAN BİZ DE ETKİLENİYORUZ”

“Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Corona virüs salgınıyla başlayan kriz, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncellikli meselelerinden biri haline geldi. Bugün ABD’den Almanya’ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor.

Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı kayıtsızlığı sergiliyor.

Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. ”

“İNSANLARIMIZDAN SABIR BEKLİYORUM”

“Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz.

Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz. Sabit ücretliliklerin refah kayıplarını telafi etmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz.

Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışa gitmiştik. Gelişmeleri göz önünde tutarak Temmuz ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücreti yeniden düzenledik. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti net 5500 olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. 2023 senesinde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. ”

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