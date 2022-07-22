Erdoğan’a ‘Böyle bir Japon atasözü yok’ diyen gencin oturum izniyle ilgili yeni gelişme

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, ikamet uzatma başvurusunun reddedildiğini duyurarak, "Reddedilecek ne yaptığımı bilmiyorum" diye sitem etti. Enomoto, sonraki paylaşımında ise "Göç İdaresi ile iletişime geçtim. Evraklarıma tekrar baktığında bir sorun olmadığını görmüşler" dedi.

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Türkiye'de ikamet eden sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, ikamet uzatma başvurusunun reddedildiğini söyledi.

“REDDEDİLECEK NE YAPTIM BİLMİYORUM”

Enomoto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İkamet uzatma başvurum reddedildi. En yakın zamanda yurt dışına çıkmam lazım. Reddedilecek ne yaptığımı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla red sebebi hiç açıklanmaz. Hem binlerce TL boşa gitti, hem de Türkiye’nin artık kalmamı istememesi de beni çok üzüyor. Yurt dışına çıktıktan sonra tekrar başvuru yapacağımı düşünüyorum. Ama bir kere reddedildikten sonra kabul edileceği ihtimal ne kadar var…” ifadelerini kullandı.

“MUHTEMELEN TÜRKİYE’DE KALMAYA DEVAM EDEBİLİRİM”

Yoshi Enomoto, yaptığı yeni açıklamada ise “Göç İdaresi ile iletişime geçtim. Pazartesi bir görüşme yapacağız. Evraklarıma tekrar baktığında bir sorun olmadığını görmüşler. Yani muhtemelen Türkiye’de kalmaya devam edebilirim. Çok sayıda mesaj geldiği için dönüş yapamadım ama yardım etmek istediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

ERDOĞAN İLE İLGİLİ TWEEET’İ GÜNDEMDE

Gelişmenin ardından, Yoshi Enomoto'nun 19 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme geldi. Yoshi Enomoto, Erdoğan’ın Japonlara ait olduğunu söylediği atasözünü internette arattığını ancak sonuç alamadığını söylemişti. Erdoğan’ı etiketleyerek İngilizce paylaşımda bulunan Enomoto, “Böyle bir Japon atasözü olmadığını gördüm” ifadelerini kullanmıştı.

Türkçe paylaşımlarıyla Türkiye’de ün kazanan Yoshi Enomoto’nun sosyal medyada 127 bin takipçisi bulunuyor.

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