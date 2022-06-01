Erdoğan’a çok sert ‘sürtük’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine "Bunlar çürük, bunlar sürtük" demesi büyük tepki çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak "Ya sen?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarını hatırlatarak, “9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” dedi.

Erdoğan’ın sözleri infial yaratırken, çok sayıda tepki geldi:

Canan Kaftancıoğlu (CHP İstanbul İl Başkanı): Ya sen?

HİÇ RAHATSIZ OLMADINIZ MI?

Ali Mahir Başarır (CHP Milletvekili): Bu ülkede AK Parti gelene kadar ‘kadın’ kelimesinin adı yoktu” diyenler, AKP'nin kadın milletvekilleri, AKP'de görev alan, gönül veren kadınlar! Genel Başkanınız Erdoğan'ın kullandığı “Sürtük” kelimesinden, utanç verici bu çirkin ifadeden hiç rahatsız olmadınız mı?

ÇÜRÜK OLAN SENİN İKTİDARIN

Veli Ağbaba (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle camide pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük” 469 Cuma geçti hala aynı yalanı söylüyor. Tescilli yalancı!! Zamlar geldikçe insanların sinir uçlarıyla oynuyor. Gezi bu ülkenin haysiyet isyanıdır. Çürük olansa senin iktidarın!..

KÖTÜ SÖZÜ AYNEN İADE EDİYORUZ

Engin Özkoç (CHP Grup Başkanvekili): Gezi Türkiye'nin özgürlük çığlığıdır! Bugün AKP iktidarının ülkeyi getirdiği durum, Geziye katılanların ne kadar haklı itirazları olduğunu gösteriyor. Geziciler, bu ülkenin yüz akıdır. Kötü sözü aynen iade ediyoruz… #sürtük

Zeynel Emre (CHP Milletvekili): Memlekette Erdoğan'a hakaretten 160 bin kişiye soruşturma açıldı, 35 bin kişi mahkum oldu..! Adam da sabah akşam hakaret ediyor..! #sürtük

TEMYİZ KUDRETİNİ YİTİRMİŞ

Aykut Erdoğdu (CHP Milletvekili): Milyonlarca kadın ve erkek Gezi Parkındaydı… Bu insanlara “sürtük” diyecek kadar terbiyesini ve ahlakını kaybetmiş birine ne denir? Nasıl cevap verilebilir? Bu şahıs temyiz kudretini yitirmiş… Memlekete yazık…

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan Gezi eylemcilerine: Bunlar çürük, bunlar sürtük