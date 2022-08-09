Erdoğan’a Gelecek Partisi’nden afişli gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya 5.İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılmak üzere bugün Konya’ya geldi. Gelecek Partisi Konya il teşkilatı da Erdoğan’ın geçeceği yolun güzergâhlarını "Sn. Cumhurbaşkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" yazılı pankartlarla donattı.

Müslüm EVCİ

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İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi bugün Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da başlayacak. 18 Ağustos’a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 3 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için yarışacak.

AÇILIŞA ERDOĞAN DA KATILACAK

Oyunların açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleştirilecek.

GELECEK PARTİSİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Açılış öncesi Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından Erdoğan'ın geçiş güzergâhlarına dikkat çeken afişler asıldı. Afişlerde “Sn. Cumhurbaşkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun memleketi Konya’ya hoş geldiniz” ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN, LİDERLERLE YEMEK YEDİ

Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi’nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

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