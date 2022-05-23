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Erdoğan’a hava muhalefeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı cenaze töreninde aniden bastıran yağmurun azizliğine uğradı.

Yayınlanma: 13:57 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Adana Gençlik Şöleni programı dönüşü kaza sonucu hayatını eden Sude Akkuş'un cenaze namazına katıldı.

Namaz sonrası tabutun yanına geçerek Fatiha okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aniden bastırın yağmur yüzünden dakikalarca yerinden kıpırdayamadı. Koruma ekibi şemsiye getirmesine rağmen Erdoğan, ütü kapalı olan musalla taşının yanında beklemeyi tercih etti.

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