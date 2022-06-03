Erdoğan’a yönelttiği 10 soruya cevap alamayan Kılıçdaroğlu: Temiz değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya cevap vermesinin ardından bu defa da kendisi Erdoğan’a 10 soru yöneltmişti. Sorularına henüz yanıt alamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı.

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42 canlı yayınında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“DEVLETİN İÇİNDE PARAMİLİTER GRUPLARA DESTEK VERENLER VAR”

SADAT’ın önüne giderek seçim güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Devletin içinde paramiliter gruplara destek verenler var. SADAT’a boşuna gitmedik. Kimse korkmasın, kimse çekinmesin, herkes sandığa gitsin, oyunu kullansın. Burada CHP var.

*Biz Kuva-yı Milliyeciyiz. Kimse bizi yıldıramaz. Gitmemin temel nedeni budur. 3 kişi çıkacak, ben Türkiye Cumhuriyeti’nin adını, bayrağını, dilini değiştireceğim. Devlet şöyle yönetilecek, parası kalkacak.

*Biz de sesimizi çıkarmayacağız. Olmaz. O zaman bizim görevimiz ne? Adam bayrağını değiştireceğim diyor. Devletini değiştireceğim, dilini değiştireceğim diyor ve bu kişi cumhurbaşkanının başdanışmanı. Vicdan, akıl kabul eder mi? Şu ana kadar tehdit gelmedi.

*Gelse ne olacak? Yine bu adamlar, her türlü oyunu çevirebilirler. Bunlar karanlık insanlar çünkü. Normalde bu tür karanlık insanların demokratik ülkelerde olmaması lazım. Bir şirket kuruyorsunuz ya da dernek, ‘ben terörist yetiştireceğim’ diyorsun. Sözleşmeye yazıyorsunuz.

*Allah aşkına böyle dernek olur mu? Kim buna izin verdi? Açıklama yapıyor yine başkanları, ‘Ukrayna bizden silah istedi. Milli Savunma Bakanlığı’na sorduk silah verelim mi?’ diye. Kimsiniz siz ya? MSB nasıl sizi muhatap kabul ediyor? Akıl alacak şey değil… Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Devlette şeffaflık vardır.

“BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİMİ GETİRİP BEYEFENDİYİ EMEKLİ ETMEMİZ LAZIM”

Erken seçimle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “AKP yakında birinci parti olmaktan çıkacak. Erken seçim olursa çok iyi olur. Türkiye en azından daha büyük maliyetlere katlanmamış olur. Çünkü yönetemiyorlar. Sürekli borç alıyorlar. Yüksek faizlerle borç alıyorlar ve Türkiye ekonomik olarak çok daha fazla dışa bağımlı ülkeye dönüşmüş oluyor. Onun için bir an önce erken seçimi getirip beyefendiyi bir an önce emekli etmemiz lazım” dedi.

“ADAYI ALTILI MASA BELİRLEYECEK”

Adaylığıyla ilgili sorulan soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Ona 6'lı masa karar verecek. Bir araya gelip, oturacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı sıradan bir olay değil. Cumhurbaşkanlığında adayı belirlemekten çok daha önemli olan adayın yapacağı görevdir. Biz adayımızın niteliklerini belirledik. Toplumun her kesimini kucaklayacak, temiz adam olacak. Verilecek hesabı olmaması lazım. Kin, nefret duygusu taşımaması lazım. Devleti tanıması lazım. Belediye başkanlarının aday olması konusunu 6'lı masa toplantısında gündeme gelmedi” ifadelerini kullandı.

“BENİM SORDUĞUM SORULARA NİYE CEVAP VERMİYORSUN?”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın grup toplantısında kendisine yönelttiği 10 soruya cevap vermesinin ardından bu defa da kendisinin Erdoğan'a yönelttiği 10 soruya cevap verilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “10 sorunun cevabını verdim. Neden? Ben temiz bir adamım. Ne sorulursa ‘tık’ diye cevabını veririm. Ben de ona 10 soru sordum, şu ana kadar ‘tık’ bile yok. Temiz değil…Benim sorduğum sorulara niye cevap vermiyorsun? Vermen lazım…Devletin tüm imkanları sendeyse benim sorduğum sorulara cevap verirsin. Veremiyor, veremez de zaten” şeklinde konuştu.

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