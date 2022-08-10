Erdoğan’dan AB açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor’un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Pahor’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ‘merhaba asker’ diyerek selamladı.

16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pahor, merdivenlerde Türkiye ve Slovenya bayrakları önünde tokalaştı.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞE

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Pahor, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

AB AÇIKLAMASI

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi.