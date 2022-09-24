Erdoğan’dan Altılı Masa eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Altılı Masa'yı eleştirdi. Erdoğan, "Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Sakarya’da toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasında Altılı Masa’yı eleştiren Erdoğan, “Bunlar her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturttukları ve etrafında topladıkları güya gizli ortakları idare etmekle karıştırıyor” dedi.

“HANİ EKONOMİDE HER TARAF ÇÖKMÜŞTÜ?”

Erdoğan, ekonomi konusunda ise “Dünyada havalimanları kapalı, uçuşları doğru dürüst yapamıyorlar. Türkiye’de köprülerimiz evelallah araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomide her taraf çökmüştü, batmıştı? Helikopterden o yolları gördüm. Araçlar, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, TIR’lar tıklım tıklım yollar dolu. Bu bir şeyi gösteriyor. Ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, dili olan hakkı konuşur, kulağı olan da duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Corona virüsü, Rusya-Ukrayna savaşı bizim ekonomimizde de dalgalanmalara yol açtı” ifadelerini kullandı.

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