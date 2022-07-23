Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Adayımız ve tarih belli
Kayseri'de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Muhalefet adayını açıklamadı. Kendilerine güvenselerdi seçime kalmış 10 ay, en azından adaylarını açıklarlardı. Hâlâ diyorlar ki; 'seçim tarihi belli olsun, Cumhur İttifakı adayını açıklasın.' Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın adayı da, tarihi de belli. Seçim tarihini defalarca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ben de söyledim" ifadelerini kullandı.
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