Erdoğan’dan enerji fiyatları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, artışa geçen enerji fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bazı görsellere de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz.

*Gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

*Tüm dünyada petrolden doğal gaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması, günlük hayattan sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur.

“ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALDIK”

*Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz.

*Cari dengede, yılın ilk dört ayında, enerji ve altın hariç 37 milyar doların üzerinde fazladayız.

*İnşallah geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin her meselesini çözdüğümüz, milletimizin her beklentisine cevap verdiğimiz gibi bugünkü sıkıntıların da üstesinden yine biz geleceğiz.

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