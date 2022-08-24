Erdoğan’dan ‘enflasyon’ açıklaması: Sorunumuz var

Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 79.6'ya, ENAG'a göre yüzde 176'ya yükseldi. Bugün bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

– Felaket tellallığı yapanlar milletin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var. Elimizdeki fırsatlar öyle büyük ki, bunlara takılıp kalırsak yazık ederiz.

AVRUPA MİDE KRAMPLARI GEÇİRECEK

– Şimdi birileri diyor ki Türkiye’de üretim bitti, işçisinden çiftçisine herkes perişan… Gerçek öyle mi? Tarımda rekolte elde ettiğimiz, alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gemiler, uçaklar, kamyonlar mal taşımaya yetişemiyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. 31 milyon istihdamla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız.

İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLMEYE BAŞLADI

– Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80’e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki, bunu masaya yatıracaksın. Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdı. Avrupa’daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı.

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