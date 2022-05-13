Erdoğan’dan iki ülkeye NATO vetosu: Terör örgütlerinin misafirhanesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu görüşte değiliz" dedi. Erdoğan, İskandinav ülkelerinin terör örgütlerinin misafirhanesi olduğunu söyledi.

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Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye’den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin resmi bir açıklama veya değerlendirme yapılmamıştı.

Bugün İstanbul’da cuma namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

OLUMLU DÜŞÜNCE İÇİNDE DEĞİLİZ

– İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan’la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan’ın, NATO’yu arkasına alarak Türkiye’ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz.

İSVEÇ VE HOLLANDA’DA YUVALANMIŞLAR

– İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütleri için misafirhane gibi. PKK’sı DHKP-C’si İsveç’te Hollanda’da yuvalanmış durumdalar. Oraların parlamentolarında bile yer alıyorlar. Bu durumda bizim olumlu bakmamız mümkün değil.

ABD’NİN YANLIŞINI KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

– Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür PKK neyse YPG de odur. Amerika’nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye’nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermiştir. TIR’larla araç gereç mühimmatı sevk etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz.

TERÖRİSTLERE GÖÇ AÇTIRMA LÜKSÜMÜZ YOK

– Burada PKK’sı, YPG’si kim olursa olsun Irak’ın kuzeyinde de ne yaptıysak Suriye’nin kuzeyinde yapmaya devam edeceğiz. Pençe Kilit’te dün itibariyle 82 terörist etkisiz hale gelmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam daha ilerilere devam edecektir. Teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz adımlarınızı doğru atın.

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