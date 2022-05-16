Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularıyla ilgili "Pazartesi geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" dedi.

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Bugün resmi ziyaret kapsamında Ankara’da bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği hakkındaki soruyu yanıtladı.

“BİR DELİKTEN İKİ KEZ MÜSLÜMAN SOKULMAZ”

Erdoğan, şunları söyledi:

* “Her iki ülke ile ilgili de çok açık, net, samimi bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil.

* Bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini, teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Teslim edeceklerini dahi söyleseler bile şuna inanıyoruz; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz.

“BİZ ‘EVET’ DEMEYİZ”

* Pazartesi geleceklermiş, bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz.

* NATO o zaman güvenlik örgütü olmaktan çıkar teröristlerin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız.”

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