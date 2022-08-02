Erdoğan’dan KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'deki bazı soruların çalındığına ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

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Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili çarpıcı bir iddia CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tarafından ortaya atıldı.

“20 SORU AYNI”

Kaya, soruların daha önceden bir yayınevi tarafından bilindiğini ileri sürerek, “Bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20’si de tıpatıp aynı çıktı. Daha önce FETÖ’nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi dediniz peki şimdi FETÖ de yok bu sorular nereden çıktı?” diye sordu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

İddiaların kısa sürede gündeme oturmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekete geçti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

ERDOĞAN’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı’nın paylaşımını alıntılayan Erdoğan ise, “Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.

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