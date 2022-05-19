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Erdoğan’dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Kripto paraya ben sıcak bakmıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor, düzenleme adımlarını atacağız" dedi.

Yayınlanma: 21:59 - 19 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Kütüphane Söyleşileri programına katıldı.

Programda kripto para sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Elon Musk ile yaptığımız görüşme uzaya göndereceğimiz uzay aracı ile ilgili konuydu. Müşterek hareket edebileceğimizi konuştuk. Kripto para konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Birini zengin birini fakir yapacak araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum” dedi.

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