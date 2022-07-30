Fındık alım fiyatları belli oldu

Ordu'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, TMO’nun kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 lira ödeyeceğini belirtti.

Erdoğan, “Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkarttık. Fındığın ortalamasını bu yıl, 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

*Tüm dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

*Eskiden dünyada işler yolunda giderken istikrarsızlığın, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik.

*Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

*Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak darbelerle demokrasimizi yaralayarak; yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler.

*CHP’nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamdolsun böyle şeyler yok.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘BAY KEMAL’ TEPKİSİ

*Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK’nın başında değil miydi?

*SSK’yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesi Ordu’ya yapıyoruz.

*Cehalete öyle bir seviyede ki bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet umacak kadar dibe batmış vaziyette.

*Biliyorsunuz bu zata zaman zaman ‘Bay Kemal’ diye takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Kendisi ‘Bay Kemal’ lafını öyle benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı.

*Halbuki ülke ve millet adına hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve yanlış ifadelerle işgal ettiği için kendisine bu unvanını vermiştim.

*Ama eksik yapmış. ‘Bay Kemal’ lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım, hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur.

İlginizi Çekebilir Fındık fiyatlarında 4 dolar beklentisi