Erdoğan: Marmaris yangını büyük oranda kontrol altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te yaptığı açıklamada orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının ufak bir bölgede sürdüğünü ifade eden Erdoğan, bir kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili de "Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Marmaris’te orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ifade ederek, “Ufak bir bölgede devam ediyor” dedi.

Erdoğan, ayrıca “Marmaris’te Hisarönü Bördübet koyu ile Yedi adalar mevkiinde çıkan yangında 15 uçak, 46 helikopterle söndürme çalışmasında görev aldı. Yangının daha da büyümesi engellendi. Gerek karadan, gerek havadan söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

‘İDAM’ MESAJI

Erdoğan, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin “Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız” şeklinde konuştu.

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