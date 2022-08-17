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Erdoğan’dan parti yöneticilerine Cumhurbaşkanı forslu İsviçre malı saat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine bir hediye gönderdi. İsviçre malı saatte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası bulunuyor.

Yayınlanma: 17:40 - 17 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan parti yöneticilerine Cumhurbaşkanı forslu İsviçre malı saat

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin 21. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bakanlar, Milletvekilleri ve parti yöneticilerine saat hediye etti.

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kol saatinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası da bulunuyor.

İsviçre malı olan saatin üzerinde ‘'Swiss Made'' yazısı da yer alıyor.

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