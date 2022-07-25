Erdoğan’dan tahıl koridoru açıklaması

Katıldığı canlı yayında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili, "Ukrayna tahılının dünyaya Türkiye üzerinden ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Küresel gıda krizinin etkileri azalmaya başlayacak. Planın operasyonel boyutu Türkiye'den yürütülecek" dedi. Erdoğan, İsveç'e de terör konusunda sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

TAHIL KRİZİ

*Ukrayna tahılının dünyaya Türkiye üzerinden ulaştırılması konusunda anlaşmaya vardık. Böylece Küresel gıda krizinin etkileri azalmaya başlayacak. Planın operasyonel boyutu Türkiye’den yürütülecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE NATO ANLAŞMASI

*Terör konusunda kimse bizden taviz vermeyi beklemesin. İsveç ve Finlandiya ile varılan NATO anlaşmasında bu madde en önemlisidir. Bizim bu ülkelerden somut beklentilerimiz var. İsveç’te bunlar yürüyüş yapıyor.

*O ülkenin vatandaşları da terör konusunda bizim düşündüklerimizi düşünüyor. Terörle ilgili kişilerin soruşturulması ve iade edilmesi nasıl bizden isteniyorsa biz de aynı şeyleri onlardan bekliyoruz.

*Bir kez daha söylüyorum bizden teröristlerle ilgili bir taviz beklemesinler. Bu konuda İsveç bu durumdan çok uzak görünüyor. Bunu sürdürdükleri sürece bizden olumlu bir yanıt beklemesinler.

YUNANİSTAN’IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

*Yunanistan’da 5+4 ABD üssü var. Şimdi bunların silahları adalara yerleştirme planı var. Bunları Rusya’ya karşı yaptıklarını söylüyorlar. Adalarda garip garip şeyler yapıyorlar.

*Yunanistan’ın iyi ilişkiler üzerine böyle bir şey yapması hem Lozan’a hem de Paris Anlaşması’na ters. Vakti geldiğinde biz gerekeni yaparız.

F-16 TARTIŞMASI

*Yunanistan’ın F-16 talebimizi engelleme girişimini görüyoruz ancak biz sürecin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda bazı girişimlerimiz oldu, olmaya da devam edecek.

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