Draghi’den Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi telkini

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Draghi, "İstanbul Sözleşmesi'ne girmek yolunda sayın Erdoğan'a teşvik ve telkinde bulundum" dedi. Türkiye geçtiğimiz yıl Erdoğan’ın imzasıyla sözleşmeden çekilmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa görüşme, Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede kadın hakları konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Draghi, “İnsan hakları konusunda İstanbul Sözleşmesi’ne girmek yolunda sayın Erdoğan’a teşvik ve telkinde bulundum” dedi ve çevreye, göçmenlere, iklime ve biyoçeşitliliğe hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY’A DAVA AÇILDI

Türkiye, 2011’de sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak tarihe geçti, ardından 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Bu karar üzerine çok sayıda sivil, kurum ve kuruluş, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı.

Uluslararası Af Örgütü, “utanç verici” olarak nitelediği kararın, milyonlarca kadını şiddet riskiyle karşı karşıya bırakacağını belirtmişti.

Kadın hakları savunucuları ve insan hakları örgütlerinin, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için kritik olduğunu vurguladığı anlaşmayı, bu süreçte Avrupa Konseyi üyesi 34 ülke onayladı, Avrupa Birliği’nin yanında 12 ülke de imzaladı.

Kadın hakları savunucuları, avukatları ve insan hakları örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayarak uzun zamandır kaldırılmaması yönünde kampanya yürütüyordu.

Sözleşmeye karşı çıkanlarsa, bunun aile yapısına zarar verdiğini ve içindeki bir maddede yer alan “toplumsal cinsiyet” ifadesiyle “LGBT propagandası” olduğunu belirterek, bu anlaşmaya rağmen kadın cinayetlerinin giderek arttığını öne sürüyorlardı.

Sözleşmeyi destekleyenler ise sözleşme ve devamında yapılan 6284 sayılı kanunun kadını koruyan güçlü metinler olduğunu, bunların uygulamaya yansıtılması için daha fazla adım atılması gerektiğini ve sözleşmeden çıkılmasının kadın hakları mücadelesinde önemli bir kazanımın geri alınması anlamına geleceğini söylüyor.

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