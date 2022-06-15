Erdoğan’dan TÜSİAD Başkanı’na tepki: Haddini bil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarı eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a "TÜSİAD'ın başına gelen kişi, sen bize ders veremezsin. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz. Haddini bil" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

*TBMM’mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana’daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

*Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis’e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

*29 Mayıs’ta fetih törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstanbul’a hizmet etmenin de önemli olduğunu ispat etmiş kadroyuz. Tüm dikkatimizi bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

YUNANİSTAN’A SERT MESAJLAR…

*EFES-2022’de Ege’deki gelişmelerle ilgili mesajımızı ilettik, İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik.

*Üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan’ın bunun farkında olmaması ya da gönüllü figüranlığı olmasıdır.

*Film çekimlerinde en çok yıpranan figüranlardır. Ancak sahnede onların ismi gözükmez. Yunanistan’ın başına gelen budur.

*Yanlışta ısrar ederse başına gelecek olan da budur. Biz bölgemizde ve dünyada varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Onlar bu kafayla figüranlıktan öteye gidemeyecektir.

TÜSİAD’A: HADDİNİ BİL

*NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz.

*Ey TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

*Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız.

*Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya’da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız.

*TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz.

*CHP, Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

‘TÜRKİYE HAVA YOLLARI’ AÇIKLAMASI

*Dünyada ülkemizin adını Turkey’den Türkiye’ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

2023 SEÇİMLERİ MESAJI

*2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız.

*2023’ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

*Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bugünlerinde yapılacak. 2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

*Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

CHP’Lİ BELEDİYELERE YÜKLENDİ

*Sel felaketinde İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok.

*Birisi Bodrum’da seyahatte, öbürü Eskişehir’de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük.

*Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil.

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