Erdoğan’dan yeni asgari ücret açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi;

*Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette.

*Acaba bu kış nasıl geçecek. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hazırlıklarımızla beraber, milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.

*Gençler, okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı kitapları buldunuz mu? Bu sıralardan biz de geldik geçtik.

*Biz kırtasiye dükkanlarında kitap bulamazdık, defter bulamazdık. Biz bu derdi çektik bizim evlatlarımız çekmesin dedik.

“SİZE HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ”

Erdoğan, Türkiye genelinde TÜGVA’nın 310 bini aşkın üyesi olduğunu aktararak, “81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin -hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor- dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA’nın konumu çok çok önemli. İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 Bakanlık olarak, elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“MUHAFAZAKAR DEVRİMCİLER…”

“Benim karşımda muhafazakar devrimciler var” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Nasıl oldu bu iş? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan biz de geldik, geçtik. Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık, defter bulamazdık ama biz bu derdi çektik. Ne dedik? Bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım ve yavrularımız gayet huzurlu şekilde okula gidip bu noktada hazırlıklarını yapsınlar ve bütün sömestr en güzel şekilde, rahat bir şekilde geçirsinler.”

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