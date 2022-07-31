Erdoğan’ı destekleyen pazarcının sözleri hayrete düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğini söyleyen bir pazarcının sözleri duyanları hayrete düşürdü. "Biz de çalıyoruz. Biz de vergi kaçırıyoruz" diyen pazarcının videosu ‘hırsız’ etiketiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ve her şeyini onun sayesinde kazandığını belirten bir pazarcının videosu ‘hırsız' etiketiyle sosyal medyada gündem oldu.

“BİZ DE ÇALIYORUZ”

Pazarcı, “Şu elimi kessem Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem kardeşim. Açık ve net konuşuyorum” diyerek şunları söyledi:

“Ben her şeyi bu adamına sayesinde kazandım. Ben 20 senedir kirada oturdum. Her şeyimi bu adamın zamanında kazandım. Çalıyorlarmış, benim sorunum değil kardeşim. Çalıyorsa Allah ile onun arasında. Neyini çaldı ya Allah aşkına? Biz de çalıyoruz. Biz de vergi kaçırıyoruz burada. 100 tane mal satıyoruz, 20 tane fiş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim. Çalmayan var mı Allah aşkına?

Marketçisi de çalıyor. Dürüst olmak lazım. Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin. 50 tane de oyum olsun Recep Tayyip Erdoğan. Başka da yok kardeşim.

Bu kadar iş yapıyoruz. Nankörlük yapıyoruz. Benim işim var çok şükürler olsun. Allah'ıma bin şükürler olsun çorbam çıktı. Oğlumla geldim buraya kazandım kazanacağımı. Bir yevmiyemizi aldık gidiyoruz. Nankörlüğe ne gerek var ya.”

“VALLAHİ İŞSİZLİK YOK”

Ülkede işsizliğin olmadığını savunan pazarcı, şunları söyledi:

– Nerede işsizlik. Vallahi işsizlik yok. Yalan söylüyorlar. Gel bir saat önce buraya giremezsin. Dünyada var ekonomik kriz. Her yerde var ekonomik kriz. Yok mu? Petrol de zamlanıyor, dolar da zamlanıyor. Biz her şeyi dolarla alıyoruz.

– Bayram haftası burada izdiham vardı. Nasıl bu işsizlik. Bakın ellerine bakın. Ben AKP'li değilim ama Allah o adamı başımızdan eksik etmesin.

– Ben MHP'liyim. Ben oyumu Erdoğan'a vereceğim. Vermezsem de adam değilim. Ben inanıyorum o adama. Çünkü samimi adam.

– Ben Kılıçdaroğlu'na bir şey demiyorum. Dürüst, samimi olabilir. Ama onlarla yola gidemez kardeşim. Kılıçdaroğlu, 6'lı masayla onlarla yola gidemez. Ben onun yerinde olsam tek çıkarım.

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