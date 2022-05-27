Erdoğan’ın ‘aç kalan falan yok’ sözlerine art arda tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın? Aç kalan falan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” şeklindeki açıklamalarına CHP'den tepki gösterildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılarak yaptığı konuşmada, “Birileri çıkıp ‘aç kaldık' diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın? Aç kalan falan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” şeklindeki ifadeleri tepki çekti.

CHP’DEN TEPKİ

Erdoğan'ın ifadelerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Sarayında zencefilli somonlu suşileri, kornişona sarılı dana rozbifleri, ejder meyveli smoothilerle midede yumuşatanlar, yatmadan hazım için manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurmasını, yulafla karıştırıp afiyetle mideye götürenler açlıktan ve açın halinden elbette anlamaz” dedi.

“ŞU SÖZÜ BİR KAHVEDE SÖYLESE AĞZININ PAYINI ALIR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şöyle dedi:

* “Asgari ücret açlık sınırının 1.764 TL altında! 200 TL (en büyük banknot) 4 kg biber etmiyor. Fırınlarda bayat ekmek satılıyor. Gıda enflasyonunda Avrupa 1.’siyiz. Her gün iğneden ipliğe zam geliyor. Maaşlar her geçen gün eriyor.

* Bazı şehirlerde üçüncü el giysi, ayakkabı satılıyor Saray’da iyice halktan kopmuş, dünyadan haberi yok. Şu sözü bir kahvede, sokakta söylese ağzının payını alır ama ona da cesareti yok, yazık!”

MANDA YOĞURTLU TARİF VERMİŞTİ

Vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken, yiyecek ekmeği zor bulurken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yaklaşık maliyeti 400 TL’yi bulan manda yoğurtlu, kestane ballı, medine hurmalı, yulaflı yediği karışımın tarifini vermesi siyasetçilerin ve vatandaşın tepkisini çekmişti.

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