Erdoğan’ın ‘adayları yok’ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ‘adayları yok' sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Telaşlanmasın Erdoğan. Bizi izlemeye devam etsin. Kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zammındaki KDV’yi sıfırlasın hazirana kadar ve bizi izlemeye devam etsin. Görecek, geliyor gelmekte olan" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Cumhuriyetimizin II. Yüzyılına Yeni Adım” programında konuştu. Programın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının gündeme dair sorusunu yanıtladı.

“GÖRECEK, GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Millet İttifakı için ‘Adayları yok’ sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Telaşlanmasın Erdoğan. Bizi izlemeye devam etsin. Kendisine bir mesajım olmuştu. Elektrik zammındaki KDV'yi sıfırlasın hazirana kadar ve bizi izlemeye devam etsin. Görecek, geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

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