Erdoğan’ın ‘dünyayı gezin’ dediği gençler: Domatesi, biberi tane ile alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere ‘demli çay, aromalı kahve eşliğinde sohbet; yurtdışını gezme’ önerisinde bulunurken, Eskişehir’de gençler hayat pahalılığından dert yanıyor. Geçim sıkıntısından, işsizlik kaygısına yaşadıklarını anlatan gençler “Artık hepimizin derdi geçim sıkıntısı. Aldığımız krediler, burslar yurdumuzun, evimizin kirasını ödemeye, faturaları ödemeye yetmiyor. Tane ile domates, biber alıyoruz. Hepimiz günü kurtarma derdindeyiz” dedi.

Kemal ATLAN

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CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'deki üniversite öğrencileri ve gençlerle bir araya gelerek, gençlerin talep ve sıkıntılarını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere demli çay, aromalı kahve eşliğinde sohbet, dünyayı gezme önerilerinde bulunurken; gençler CHP'li Çakırözer'e geçinememekten dert yandı.

“DOMATESİ, BİBERİ TANE İLE ALIYORUZ!”

CHP Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Çiftçi ve gençlik örgütünün de eşlik ettiği buluşmada, gençler, kaldıkları yurdun kirasını ödemekte zorlandıklarını söylerken, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki fahiş artışlara dikkat çekti. Çakırözer'in dinlediği üniversite öğrencileri,

“Hepimiz kiramızı, faturalarımızı ödeyememekten dertliyiz. Benim kaldığım eve 500 liraya yakın elektrik faturası geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Aldığımız burs, aldığımız kredi ne kadar ki, ben bu faturayı ödeyeyim.

Artık bir şey alırken iki kez düşünüyoruz. Domatesi, biberi tane ile alıyoruz. Bir sinemaya, tiyatroya gidebilmek gerçekten çok zor. Hepimiz günü kurtarma derdindeyiz. Bugün karnımız doyuyorsa, ertesi günü o an düşünüyoruz. Çoğu arkadaşımız yurtdışı planları yapıyor. Orada eğitim almak, iş bulabilmek için” dedi.

“GENÇLER BU KARAMSAR TABLOYU HAK ETMİYOR”

Gençlerle sohbet eden ve onların sorularını yanıtlayan CHP'li Çakırözer ise, ülkeyi yönetenlerin gençlerin gündeminden habersiz olduğunu söyledi. Çakırözer, şöyle konuştu:

“Gençler geçinemiyoruz diyor, gençler hayat pahalılığından dert yanıyor. Ülkeyi yönetenler gençlere yurtdışını gezin diyor, aromalı kahve eşliğinde sohbet edin diyor. Ama işte gerçekler! Üniversite öğrencileri barındıkları yurdun kiraladıkları evin kirasını, faturasını ödeyemiyor! Gençlerin okul masrafları, kırtasiye giderleri katlanmış durumda.

Gençler daha okurken işsizlik kaygısı yaşıyor. Okuyan da, çalışan da pahalılıktan, zamlardan bunalmış durumda. CHP olarak bizler kararlıyız! Gençlerin içinde bulunduğu bu karamsar tabloyu onlarla birlikte değiştireceğiz.”

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