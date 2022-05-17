Erdoğan’ın evinin önünde ‘Ben Mesihim’ diyerek havaya ateş eden şüpheli dizinden vurularak yakalandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önüne dün gece polisin durdurduğu bir kişi “Ben Mesihim” diyerek havaya ateş açınca korku dolu anlar yaşandı. Polisin bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği kişinin AKP milletvekili aday adayı İbrahim Karakoyun olduğu öne sürüldü.

Sözcü İstanbul

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Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutunun önünde saat 03.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Yaşanan olayın, Erdoğan'ın evini korunması için oluşturulan en dış güvenlik çemberinde yaşandığı öğrenildi.

İddiaya göre, polis ekipleri, kendilerine yaklaşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin üst araması yapmak istediği şüphelinin önce “Ben Mesihim, Erdoğan'la görüşeceğim” dediği ardından silah çektiği öğrenildi. Polisin silahını bırakmasını istediği şüpheli iddiaya göre önce havaya 3 el ateş etti.

Ekipler, silahını bırakmayan şüpheliyi sağ dizinden vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüphelinin daha önce AK Parti'den Kocaeli Milletvekili aday adayı da olan İbrahim Karakoyun olduğu öne sürüldü.

Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye götürülürken, Baretta marka tabancası da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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