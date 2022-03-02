Erdoğan’ın hemşehrileri isyan etti!

CHP Rize İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda gübre fiyatlarına yapılan zamma tepki için eylem yapıldı.

İsmail AKDUMAN

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15 Temmuz Meydanı’nda konuşma yapan CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, gübre fiyatlarının ilk defa bu dönem çay alım fiyatlarının üstüne çıktığını açıkladı.

Üreticinin 2 kilo çay satarak 1 kilo gübre alabildiğini belirten Deniz, gübre fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 300 üzerinde zamlandığını dile getirerek, “Gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılmamıştır. İndirim ancak mevcut fiyatın yani 2021 yılı fiyatının altında olması halinde gerçekleşmiş olurdu. Geçen seneki fiyat 2750-2850 aralığında eğer gübre fiyatları 2 bin TL olarak açıklanmış olsaydı 2022 yılı gübre fiyatında yüzde 30 indirim yapılmış olacaktı” dedi. Deniz, gübre fiyatlarının 8300-8500 lirasında değiştiğini ileri sürdü.

“BUNLARIN HANGİ TARAFI DÜZGÜN Kİ?”

Bir çay üreticisi yapılan zamlara tepki göstererek “Gübreye yüzde 300 zam vermiş. Elektriğe yüzde 27 zam vermiş, emekliye, çiftçiye, dula, yetime, çaycıya ne vermiş? 8 bin 300 lira gübreye vereceğim ki, gübre atıp da çay toplayayım. Böyle bir şey var mı? Benim kızıma burs alamadım bu iktidar sayesinde. Ama bu iktidar dönemde İstanbul kadın kolları başkanı 2 trilyon 200 milyarı koydu cebine burs görmüş. Gitti yurt dışında yemiş. Onun gibi niceleri var. Bakanları var. Kızıma 300 lira burs vermedi bu iktidar. Geri ödemeli burs verdi zorla. Ne anlatayım, bunların hangi tarafı düzgün ki, her tarafı bozuk” dedi.

“BİR YÜZÜK İLE GELMİŞLERDİ”

Çocuğunun Kur’an kursunda okuduğunu ve eşinin arkadaşları tarafından aidatlarının ödendiğini söyleyen bir kadın üretici de, AKP Milletvekili Muhammed Avcı ve kentteki parti temsilcilerinden iş konusunda yardım istediğini ancak bir sonuç çıkmadığını anlattı.

Zamlardan dert yanan kadın üretici, “Bir de Rizeli, geçmişsin arkamıza. Ben temizlik işi istedim. Muhammed Avcı’ya da gittim, kadın kolları başkanına da gittim. Bütün hepsine gittim. Cumhurbaşkanımıza da mektup yazdım bir temizlik işine koymadılar beni ya. Utanıyorum, utanıyorum. Çocuğum maça giderken cebine çıkarıp 5 lira 10 lira koyamıyorum. Araba paraları oldu 5 lira. Utansınlar ya. Bu kadar mazota, her şeye bu kadar zam olur mu? Hiç kendisinden başkasını düşünmüyor. Kendine koltuğu sıcak etmiştir. Evi sıcak nasıl olsa. Emine Erdoğan hanım efendi diyor ya, ‘porsiyonları küçültün’ kendisi küçülttü mü? Kendisi bir çanta taktığı zaman diğer gün niye takmıyor onu. Bizi düşünmesin kendini düşünsün. Kendi güzel yayla yaptı ya. Bir yüzük ile gelmişti niye bir yüzük ile gitmiyor? Bir maaşını dışarı çıksın fakirlere versin, yedirsin bakayım yedirebiliyor mu? Çünkü ne yemeğe para veriyor ne de bir şeye para veriyor. Utansınlar ya ayıp ya” diyerek isyan etti.

“BU YIL ÇAYA GÜBRE ATMAYACAĞIZ”

Çay üreticilerinin kendi aralarında karar aldığını vurgulayan başka bir üretici ise, “Üretici çaya gübre kullanmayacak. Geçen yıldan bu yana gübreye yüzde 500 zam yapıldı. Tayyip Erdoğan geçen gün çıktı televizyonda müjde yapıyorum diye yüzde 30 indiriyorum dedi gübreyi. Yani yüzde 470 yine zam oldu. Milleti kandırmanın bir alemi yoktur. Bu sene Rizeliler olarak karar almışız hükümeti protesto ediyoruz. Kesinlikle Mayıs ayında gübre alıp çaya atmıyoruz. hükümetten haber bekliyoruz. Gübre atılmadığı takdirde bu sene üretim yüzde 50 düşecek. Düştüğü gibi iç tüketime Rizeli çay veremeyecek, dolayısıyla perişan olacak hükümet. Aklını başına alsın. Derhal hatırı sayılır gübrede bir indirim yapılsın. Ancak bu şekilde gübre alıp çaya atacağız. Başka türlü kesinlikle gübre alıp çaya atmamaya kararlıyız” diye konuştu.

“UZUN ADAM HER ŞEYİ HESAP ETSİN”

Çayın Rize halkı için çok önemli olduğunu, insanların çocuklarını çay sayesinde okuttuğunu kaydeden üretici ise, “Çayımız olmasaydı bu Rize ne iki tane başbakan çıkarabilirdi, ne de sayısız bürokrat ve bakan çıkarabilirdi. Şimdi geldiğimiz en son noktada gübreye yapılan zam, çayın değerini tamamen aşağıya indirmiştir. Özel sektör, taban fiyatın altından alıyor. Bunlara bir çare bulunması lazım. Uzun adam dedik, dünya lideri dedik ama şu meydanda ne demişti bize ‘Allah’ın verdiği nimete kota olmaz’ demişti. Kotayı kaldırmadı. Geldi bir kota daha koydu, bizi özel sektöre mahkum etti. Rizelinin güvencesi çaydır. Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübrenin tonu 8 bin 300 lira. Halkın yüzde 90 gübre atmayacak. 2-3 ton gübreyi nasıl alacak insanlar. Ellerinde olanı kullanacaklar” dedi. Başka bir üretici de tarım için artık iyi şeyler yapılmasını isteyerek, “Dolar aldı gitti başını, vatandaş ne yapacak? Bir emekli aylığına akşam verilen zammı, sabahtan gübreden aldı, ekmekten aldı hepsinden aldı. Onun için bu uzun adam her şeyi hesap etsin. Dünyaya hükmediyor. Rizeliyi de düşünerek tarımı da düşünerek bir kolaylık düşünsün buna” ifadelerini kullandı.

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