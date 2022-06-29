Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında eski hâkim de var

Türkiye’nin İsveç’ten iadesini istediği 33 isim arasında dikkat çeken isimlerden birinin eski Diyarbakır özel yetkili mahkemesinde hakimlik yapan ve FETÖ’den ihraç edilen Ramazan Faruk Güzel olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Türkiye'nin terör suçlularının iadesiyle ilgili taleplere olumlu yanıt vermedikleri için NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç makamlarından iadesi istenen 33 isim arasında dikkat çeken isimlerden biri de kapatılan Özel Yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ramazan Faruk Güzel…

KCK Ana davası, Jandarma görevlilerinin de içinde yer aldığı Albay Cemal Temizöz davasının görüldüğü mahkemede üyelik yapan Ramazan Faruk Güzel, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasından sonra düz hakim olarak farklı bir ile atandı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da KHK ile ihraç edildi.

‘SORU ÇALIP HÂKİM OLDU, ADINI DEĞİŞTİRDİ’

Güzel'in 2012 yılında FETÖ'cüler tarafından soruların çalınarak Adalet Bakanlığı’ndaki FETÖ'cülerce mesleğe kabulünün yapıldığı, ardından da HSK 1. Dairesi Başkanvekili olan ve halen FETÖ üyesi olmaktan tutuklu bulunan İbrahim Okur'un onayı ile Diyarbakır'a özel yetkili hakim olarak atandığı bildirildi.

Ramazan Faruk Güzel'in hâkimlik mesleğine kabulü yapıldıktan sonra da mahkeme kararıyla köşe yazdığı Zaman gazetesindeki yazıları ve çalıştığı Cihan Haber Ajansındaki imzaları nedeniyle ifşa olacağını düşünerek mahkeme kararıyla Ramazan Kerpeten olan adını Ramazan Faruk Güzel olarak değiştirdiği öğrenildi.

İADE TALEPNAMESİ VE KIRMIZI BÜLTEN FORMU

Güzel'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edildikten hemen sonra İsveç'e kaçtığı ve burada gazeteci, hukukçu kimliğini ön planda tutarak resmi makamlardan oturma izni aldığı ifade edildi.

Türkiye'nin iadesini istediği isimler arasında yer alan Ramazan Faruk Güzel ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen iade talepnamesi ve kırmızı bülten formu İsveç resmi makamlarına sunulmasına rağmen bugüne kadar iade için herhangi bir olumlu veya olumsuz cevap verilmediği kaydedildi.

HOLLANDALI'YA BERAAT YÖNÜNDE MUHALEFET YAZDTIRDI

Güzel, Diyarbakır'da hakimlik yaptığı dönemde; Kandil'de terörist elebaşlarından Cemil Bayık ile röportaj yapan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in yargılandığı davada da sanığın beraat etmesi gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi yazdırmıştı.

Geerdink'in PKK'yı sürekli sempatik gösterme çabası içinde olduğu, silahlı teröristleri sözde “özgürlük savaşçısı” gibi gösterirken, Türkiye'yi de IŞİD'e destek veren, sömürgeci bir ülke gibi gösterme gayretinde olduğu bildirildi.

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