Erdoğan’ın katılacağı “Gençlik Şöleni”nin saatinde dikkat çeken değişiklik

AKP Gençlik Kolları'nın bugün Adana'da düzenleyeceği "Bir Gençlik Şöleni" için çok sayıda ilden otobüs kaldırıldı. 8 Mayıs'ta 17.00 olarak duyurulan etkinlik saati ise bugün Cumhurbaşkanlığı sayfasında 18.30 olarak ilan edildi. CHP'nin Maltepe'de saat 18.00'da miting düzenleyeceğini duyurmasının ardından yapılan saat değişikliği dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hatay, Kocaeli, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Ağrı, Çorum, Antalya, Isparta, Osmaniye, Diyarbakır, Karaman, İstanbul, Denizli, Sakarya, Bolu, Bilecik gibi iller de dahil yurdun dört bir yanından AKP’li il-ilçe başkanlıkları, gençlik ve kadın gençlik kolları tarafından kaldırılan otobüslerle gençler etkinliğe taşındı. O anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

“DEVLET MEMURLARI AKP İL BAŞKANI GİBİ DAVRANMAKTAN VAZGEÇMELİ”

İYİ Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Halil Küçükşahin ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Küçükşahin, Adana Valiliği'nde şube müdürü olan Eda Yaman’ın tüm valilik personelini aileleri ile birlikte AKP’nin gençlik buluşmasına çağırdığını öne sürdü. Bir mesajın ekran görüntüsünü de paylaşan Küçükşahin, “Devlet memurları Ak Parti İl Başkanları gibi davranmaktan vazgeçmelidir!” dedi.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

“Bir Gençlik Şöleni”nin sosyal medya hesabından 8 Mayıs’ta, yapılan duyuruda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinliğin Yeni Adana Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacağı belirtilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın internet sayfasındaki takvimde, etkinlik saati 18.30 olarak değiştirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının onanmasının ardından yaptığı açıklamada, 21 Mayıs’ta Bursa’da yapılması planlanan mitingin, aynı tarihte saat 18.00’da İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapılacağını açıklamıştı.

Haftalar öncesinden saat 17.00 yapılacağı ilan edilen “Bir Gençlik Şöleni” saatinin, Cumhurbaşkanlığı sayfasında 18.30 olarak duyurulması dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Milletin Sesi İstanbul mitinginin detayları belli oldu