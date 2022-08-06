Erdoğan’ın KPSS açıklamasına Kılıçdaroğlu’ndan tepki: Bunda ne hak var ne hukuk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın KPSS ile ilgili açıklamasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“GENÇLER GÖRÜN VE DUYUN…”

*Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili “biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı” demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.

*Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal… Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün KPSS skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada, “FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

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