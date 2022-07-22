Erdoğan’ın KYK borçlarıyla ilgili o sözleri gündem oldu: Bu soruya Bay Kemal gibi cevap verirsek…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili yaptığı bir konuşma sosyal medyanın gündemi oldu.

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Üniversite öğrencilerinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarında faizlerle birlikte yüksek miktarda artışlar görülmesi ve öğrencilerin haykırışlarını sosyal medyada duyurmasının ardından, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu “KYK borçları kaldırılsın” kampanyası başlatmıştı.

Öğrencilere CHP lideri Kılıçdaroğlu da destek vererek konuyu siyasetin gündemine taşımış, gençlere “Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısında bulunmuştu. İktidar, muhalefetten yükselen seslerin ardından, kabine toplantısında konuyu gündeme alarak, KYK borçlarında faizlerin silindiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN’IN KYK BORÇLARIYLA İLGİLİ O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili yaptığı bir konuşma sosyal medyanın gündemi oldu.

“Seçim Özel” programında gençlerle buluşan Erdoğan, “Birçok öğrencinin ortak derdi olan KYK borçlarını affı veya indirimi var mı?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“BU SORUYA KILIÇDAROĞLU GİBİ CEVAP VERİRSEK ‘SİLDİM GİTTİ'”

“Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi. Bay Kemal gibi cevap verirsek ‘Sildim gitti.’ der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım. Ben 82 milyonun hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım.

“FAİZ YOK, TAKSİTLER DÜŞÜK…BUNU DA DEVLETE ÇOK GÖRMEYELİM”

*Bir defa kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye başlıyorsunuz, taksitleri de çok çok düşük. Biz geldik, harçları kaldırdık mı? Kaldırdık. Bizden önce vardı ama bu burs olduğu zaman ödeme yok ama kredide ödeme var. Bunu da sigortalı bir işe girdiğin andan itibaren taksitli olarak faizsiz olarak ödüyorsun.

*Bunu da artık devlete çok görmeyelim ve bu da sizi rahatsız edecek bir ödeme planı değil. ‘Bana devletim okuma imkânı sağladı, ben de okudum, mezun oldum, onun kredisiyle okudum, sonra da paramı sigortalı olduktan sonra taksit taksit ödedim.’ Bunun huzuru içinde hayata atılmak çok da isabetli olur diye düşünüyorum.”

“KILIÇDAROĞLU HAKLI ÇIKTI”

Erdoğan'ın 2019 yılındaki söz konusu konuşmasını paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı!” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYK borçlarında faizin silindiğini duyurması üzerine, konuyu ilk olarak siyasetin gündemine getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu için “Teşekkürler Kılıçdaroğlu” etiketinde sosyal medyada binlerce paylaşım yapılmıştı.

Konuyu uzun süredir gündeme getiren CHP’nin, KYK borçlarının silinmesiyle ilgili TBMM’ye sunduğu 19 önerge bulunuyor.

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