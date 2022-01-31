Erdoğan’ın memleketinde zam protestosu

Rize’de elektrik ve doğal gaz zamları protesto edildi. CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan eyleme katılan vatandaşlar meydanda faturaları ateşe verdi.

İsmail AKDUMAN

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CHP İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz meydanında yapılan eylemde elektrik ve doğal gaz zamları protesto edildi. Vatandaşlar yapılan zamların geri alınmasını istedi.

“SARAYIN ELEKTRİK FATURASINI BİZ ÖDÜYORUZ”

Eylemde konulan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, elektriğe yüzde 125, doğalgaza yüzde 25 zam yapıldığına dikkat çekti. Elektrik faturalarında kurnazlık yapıldığını ileri süren Deniz,

“Bir kurnazlık yaptılar, zamları 1 ocaktan itibaren başlattılar , bir kurnazlık yaptılar artık faturaları 35' er günlük okumaya başladılar. Sarayın günlük elektrik faturası 60 Bin TL Aylık 1 milyon 800 bin, yıllık 20 Milyon lira, yani 20 trilyon. Saray 1150 odasının elektriklerini 24 saat kullanacak, bunun bedelini bizler ödeyeceğiz” dedi.

“AÇIZ VE DONUYORUZ “

Doğalgaza, kömüre, gıda ürünlerine gelen zamlar nedeniyle vatandaşın zor durumda kaldığını dike getiren Başkan Deniz,

“Gelen elektrik faturaları herkesi çarpmış durumda. Vatandaşımız esnafımız gelen faturaları nasıl ödeyeceğini bilemez durumda, çaresiz durumda. Gelen zamlar hem tüketiciyi hem de üreticiyi zorlamaktadır.

Elektrik faturalarından dolayı çarpıldık, çarpılmaya devam ediyoruz. Doğalgaz faturalarından dolayı donduk. donmaya devam ediyoruz. Ekmeğe ,gıdaya yapılan zamlardan aç kaldık, aç kalmaya devam ediyoruz.

Bu karşılaştığımız muamele bizler hayır dur diyene kadar devam edecek. Bu uygulamalar; zamlara hayır diyene kadar devam edecek. Yapılan zamlar sonucu donmaya, karanlıkta kalmaya ve aç kalmaya mahkum ediliyoruz” diye konuştu.

Zamların geri alınmasını isteyen ve geçinemediklerini söyleyen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz faturalarını yaktı.

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