Erdoğan’ın oyları eridi, Kılıçdaroğlu fark atıyor

Halka “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Kürt seçmenin %25’i Erdoğan, %45’i Kılıçdaroğlu dedi.

Veli TOPRAK

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Sosyo Politik-Saha Araştırmaları Merkezi, Kürt seçmenin yaşadığı 16 ilde araştırma yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığında Kürt seçmenin ilk tercihi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri yüzde 45 destek bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 20.5'te kaldı. Araştırma 26-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır illerinde bin 501 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Görüşmeye katılan kişilere “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Erdoğan'a mı, Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Erdoğan yüzde 20.5'te kaldı. Kılıçdaroğlu, yüzde 45 aldı.

SORUN EKONOMİK KRİZ

Türkiye'nin öncelikli sorunlarına verilen cevaplarda yüzde 71.6 ile ‘ekonomik kriz-işsizlik' ilk sırada yer aldı. Kürt seçmenden sadece yüzde 9.3'ü ‘Kürt sorunu var' dedi. Yine katılımcıların yüzde 66'sı Kürt sorununun ülkenin diğer temel sorunlarına etki ettiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan SÖZCÜ'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Sözcü Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezini ziyaret etti. Bir dizi etkinliğe katılmak üzere İstanbul'da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu gazetemize ziyaretini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yayın yönetmenleri Neşet Şenizel, Serdal Saraç, gazetemiz avukatı İsmail Yılmaz ağırladı. Gazetemiz yöneticileri ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, başarı dileklerini iletti. SÖZCÜ/İSTANBUL