Erdoğan’ın programının iptal nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da dün gerçekleştirilmesi planlanan miting ve açılış etkinlikleri iptal etmişti. Konuyla ilgili yerel bir televizyona telefon bağlantısı yapan AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiğini ve programların bu nedenle iptal edildiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dün Bursa'da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

Ancak Erdoğan’ın Bursa’daki tüm programı iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan’ın programlarını iptal etmesinin nedeni ise kamuoyunda çok merak edildi.

“SOĞUK ALGINLIĞI NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ”

Konuyla ilgili Bursa’nın yerel televizyonu AS TV’ye bağlanarak açıklama yapan AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Erdoğan’ın programı ertelemesinin nedenini şu şekilde açıkladı:

” 2019’dan bu yana sayın cumhurbaşkanımızı miting anlamında bir programda ağırlayamamıştık. Arada TOGG’un temel atmasında, şehir hastanesinin açılışında misafir etmiştik ama vatandaşlarımızla bir araya gelme noktasında ciddi bir heyecan oluşmuştu.

O anlamda da gerçekten başta il başkanlığımızın organizasyonunda güzel de bir hazırlık yapıldı. Ama tabi yoğun bir temposu var sayın cumhurbaşkanımızın. NATO zirvesi yoğun geçti. Malum hepimiz takip ettik ve gurur duyduk oradaki mutabakatlardan izlenen süreçlerden.

Akabinde bugün gelen haberle, soğuk algınlığı nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızın ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu bugünkü programın. Tabi, sayın cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli.

Bu anlamda inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz. O çerçevede bu buluşmayı inşallah önümüzdeki günlerde tekrarlama temennisiyle böyle bir süreci yaşamış olduk.”

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