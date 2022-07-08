Mısra Öz: Hakkımı helal etmiyorum

25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Faciası'nın yıl dönümünde, faciada hayatını kaybedenlerin yakınları adaletin sağlanmamasına isyan etti...

Mert ÖZ

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi yaralanmıştı.

Facianın üzerinden dört yıl geçmesine rağmen açılan davada adalet sağlanamadı.

Sadece 4 kişinin yargılandığı davanın 10’uncu duruşmasında henüz iddianame hazırlanmadı.

Aileler ise adalet haykırışında bulunuyor, “gerçek sorumluların” ceza alması için mücadele ediyor.

Facianın yıl dönümünde bugün, Uzunköprü ilçesinde 8 Temmuz anıtında düzenlenen anma törenine, Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi ve yıllardır adalet arayışında olan Mısra Öz, anma törenindeki konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

CHP'Lİ BAŞKANDAN AİLELERE: MAHKEME SALONLARINDA KİLİTLENDİNİZ, DARP EDİLDİNİZ

Uzunköprü İlçe Belediye Başkanı Özlem Becan da törene katılarak yaptığı konuşmada acılı ailelere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Genel başkanımızın dediği gibi, ‘Adalete susamış bir insanın susuzluğunu, dünyanın üstündeki bütün nehirler bile gideremez'. Bugün kara gün. Oldukça dramatik şeyler yaşadık. Mahkeme salonlarına kilitlendiniz. Kapılarda darp edildiniz. Yine de mücadelenizden vazgeçmediniz. Biz elimizden geldiğince, adalet arayışındaki mücadelenizde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Umarım bir gün suçlular cezasını bulur. Bu acılı ailelerin içini soğutmanın başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

MISRA ÖZ: HESABINI SORMADAN ÖLMEYECEĞİZ

Faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz “Onu çok sevdiği memleketinde, toprağında uyumaya bıraktım. Hesabını sormadan ölmeyeceğiz” derken gözyaşlarına hakim olamadı.

“ERDOĞAN’IN SELAMLARI İLETİLDİ”

Mısra Öz, facianın yıl dönümünden 2 gün önce AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından arandığını ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletildiğini de açıkladı.

MISRA ÖZ'DEN ERDOĞAN'A: ADALET SAĞLANMADIĞI MÜDDETÇE HAKKIM HARAM OLSUN

Söz konusu konuşmaya ilişkin Mısra Öz, şunları söyledi:

*Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından arandım. Cumhurbaşkanı ve il başkanının selamlarını ilettiğini söyleyen bir görevli, ‘Cumhurbaşkanı'na iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı’ diye sordu.

*Tam da Çorlu'nun 4. yıl dönümüne 2 gün kala! ‘Adalet istiyorum’ diye haykırdım! 4 yıldır adalet peşinde koşuyoruz. Kendisi söz vermişti ‘Gerçek sorumlular yargı karşısına çıkacak, davanın takipçisiyim’ diye.

*4 yıldır bir kişi sorgulanmadı bile. Kimse hesap vermedi! Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, ülkedeki adalet sistemine, iktidarın yönetimine ve cumhurbaşkanına olan inancımı kaybettim.

*Bu nedenle ‘Bir vatandaş, bir insan, bir anne, bir kul olarak adalet sağlanmadığı müddetçe hakkım kendisine haram olsun’ dedim.

“YASIMI ADALETTEN SONRA TUTMAYA BAŞLAYACAĞIM”

Çorlu'daki faciada oğlu Arda Sel’i ve eşini kaybeden anne Mısra Öz, daha önce yaptığı bir konuşmada, “Adalet, rayların altında kaldı…Oğlumun beni bıraktığı yerde beni bulmasını bekliyorum. Bu ancak adaletle olacak. Benim içim soğumayacak. Ben yasımı adaletten sonra tutmaya başlayabileceğim. Ben yas tutamıyorum. Çorlu tren katliamının yargılama süreci başlamadı. Biz yargının başındayız. Hala bir savcının iddianame hazırlamasını bekliyoruz” demişti.

10'UNCU DURUŞMADA HALA ADALET SAĞLANAMADI

Çorlu tren kazasının 10'uncu duruşması geçtiğimiz aylarda görülmüştü. Aileler, iddianamenin hazırlanmamasına tepki göstererek salonu terk etmişti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleme kararı aldı. Bir sonraki duruşma tarihi 5 Ekim 2022 olarak belirlendi.

AKŞENER: ÜLKEMİZDE İNSAN HAYATINA VERİLEN DEĞERİN EN ACI ŞEKİLDE KARŞIMIZA ÇIKIŞI…

Siyasi parti genel başkanları da facianın yıl dönümünde mesajlar paylaştı.

İYİ Parti lideri Akşener, “Ülkemizde insan hayatına verilen değerin en acı şekilde karşımıza çıktığı, Çorlu Tren Kazası’nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: VİCDANLAR KÖR, KULAKLAR SAĞIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “İhmaller sonucu yaşanan Çorlu Tren Katliamı'nın 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. ‘Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım.’ dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!” ifadelerini kullandı.

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