Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesine İstanbul Barosu’ndan tepki: Özür bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan‘ın Gezi eylemcileri için 'sürtük, çürük' ifadelerini kullanmasına İstanbul Barosu da tepki gösterdi. Açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın onur kırıcı bu sözleri nedeniyle ivedilikle özür dilemesini bekliyoruz” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan‘ın Gezi eylemcileri için ‘sürtük, çürük’ ifadelerini kullanmasına tepkiler sürüyor. İstanbul Barosu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Erdoğan'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu ve özür beklediklerini belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

* “Anayasa'nın “Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri“ başlıklı 104. Maddesinde: ‘Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder’ denilerek Cumhurbaşkanı'nın milletin birliğini temsil ettiği vurgulanmıştır. Ne yazık ki; T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi anmasının 9. yılında millete hitaben ‘sürtük, çürük’ gibi hakaret ve ayrımcılık içeren sözler sarf etmiştir.

“SÖZLERİN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN SÖYLENMİŞ OLMASI SON DERECE ESEF VERİCİDİR”

*Gezi Parkı'nın imara açılmaması, yeşilin ve ağaçların korunması için mücadele veren tüm yurttaşlara yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren bu sözlerin milletin tamamının temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından söylenilmiş olması son derece esef vericidir.

“MÜEZZİNİN AÇIKLAMASI YOK SAYILMIŞTIR”

*Konuşmasında Gezi'ye katılanların ‘camide bira içtiklerini ve camiyi kirlettiklerini’ beyan eden Cumhurbaşkanı, bahsettiği caminin bizzat müezzininin ‘ben din görevlisiyim, olmayanı söyleyemem, camide içki içilmedi’ şeklindeki açıklamasını da yok saymıştır.

“ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ”

*Anayasa'nın 103. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı yemin metninde: ‘Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim’ belirtildiği üzere milletin huzur ve refahı ve herkesin insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmasını kendisine ülkü edineceğine ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getireceğine ant içen Cumhurbaşkanı'nın tekrar etmekten hicap duyduğumuz onur kırıcı bu sözleri nedeniyle ivedilikle özür dilemesini bekliyoruz.”