Erdoğan’ın temelini attığı projeye 4 yıldır çivi çakılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılının haziran ayında, seçimlerden kısa süre önce temelini attığı Tarsus-Kazanlı Kıyı Kesimi Turizm Projesi’nde 4 yıldır çivi dahi çakılmadı. Altyapısı tamamlanan bölge için turizm yatırımlarına dönük tahsislere rağmen yıllardır yatırım yapılmaması tepki çekti.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in turizm için umudu olarak bilinen ve temeli 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Tarsus-Kazanlı Kıyı Kesimi Turizm Projesi'nde 4 yıldır bir tek çivi çakılmadı. Turizm tesisleri kurulması hayal edilen yerlerde şimdilerde biraz beton, biraz demir, bir de yöre sakinlerinin getirdiği arı kovanları var.

Atılan temel olduğu gibi dururken, altyapısı hazır olan bölgeye yatırım için başvuran dev yatırımcılara yer tahsisi yapılmasına rağmen 4 yıldır bir gelişme yaşanmadı.

ÇEYREK ASIRDIR MERSİN GÜNDEMİNDE

Tarsus-Kazanlı Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi Projesi, çeyrek asırdan fazla süredir Mersin kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) 1992’de, ilk kez Tarsus-Kazanlı Projesi’ni gündeme getirmişti. Proje, Kazanlı’dan başlayıp Seyhan Nehri’nin denize döküldüğü yere kadar olan bölgede 17 bin dönümlük alanda uygulanacaktı. Özellikle golf turizmine yönelik tesislerin yapılmasıyla, Mersin önemli bir turizm yatırımına ev sahipliği yapacaktı.

ERDOĞAN ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

2004 yılına kadar bekletilen projeye ilk ciddi hamle ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. 11 Ocak 2004 tarihinde İstanbul’da yapılan “Türkiye’nin 2010 Turizm Vizyonu ve II. Hamle Dönemi” Konulu basın toplantısında konuşan Erdoğan “Bunlardan biri Tarsus Turizm Bölgesi projemizdir. Bu yıl içinde başlanıp 2007 turizm sezonu başlarken tamamlanmış olacaktır” demişti.

YER TAHİSİSİ YAPILDI

Mersin yıllarca bu önemli konuşmanın sonucunu bekleyip durdu. Ancak, 2007 sezonuna yetişeceği söylenen proje, 2006 tarihine kadar Turizm Bakanlığı’nda bekletilirken, mart sonunda IC Holding, Özaltın Grup, PETA Mühendislik, Limak Grup ve Arma Şirketler grubuna yer tahsisleri yapıldı. Yer tahsisi yapılan dev firmalar bölgede hiçbir yatırım yapmadı. 10 bin kişiye iş ve kenttin turizm için kurtuluşu olarak düşünülen proje 25 yıldır hayata geçirilemedi

TEMELİ TARSUS'TA ATILDI

2018 yılına gelindiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesinin temel atma törenine katıldı. Tarsus'ta yapılan toplu temel atma töreninde konuşma yapan Erdoğan, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'nde yapılan bu yatırımın bölge turizmi açısından kırılma noktası olacağını vurgulamış, 8 bin yatak kapasiteli bu yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam bağlanacağını dile getirmişti.

YA YATIRIM YA İPTAL!

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ise yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, devletten tahsis alan firmaların yatırımlarını gerçekleştirmesi çağrısında bulundu. Engin, “Ya yatırımları gerçekleştirsinler ya da tahsisleri iptal edilsin. Bu bölgeye yatırım yapacak yerli ve yabancı birçok firma var” dedi.

“CUMHURBAŞKANI BURAYI GÖRMEDEN TEMEL ATTI”

Şantiye temelinin 2018 yılında yapılan seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığını hatırlatan Başkan Engin, şunları söyledi:

“Kendileri burayı görmedi, Tarsus'ta attı buranın temelini. Dileriz burayı görür ve sahip çıkar. Bu proje artık Sayın Cumhurbaşkanımızın projesidir. Dileriz burayı yakından inceler ve tahsis sahiplerini buraya bir an önce gönderir ve onlarda yatırımlarına başlarlar. Eğer tahsis sahipleri bu bölgeye gelmezlerse bu bölgeye talipli çok. Yerli ve yabancı firmalardan buranın isteklileri var. Yeter ki tahsis sahipleri ya yapsın ya gelsin ya da tahsisler iptal edilsin.

Mersin'de de bunu yapabilecek firmalar var. Çünkü böyle planlaması tamamlanmış alan hiçbir yerde yok. Biz Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, yetkililerimiz, muhalefetiyle, milletvekili, valisiyle, belediye başkanları, sivil toplu kuruluşlarıyla bu projeye sahip çıkılsın istiyoruz. Bu proje Mersin'in kalkınmasının en büyük anahtarıdır. Bu projeyi kamuoyuna MESİAD olarak duyuruyoruz ve arkasında durmaya devam edeceğiz.”

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