Erdoğan’ın tepki çeken sözlerine CHP’den yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir" sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan sonu gelen her otoriter popülist lider gibi kendisiyle ülkeyi özdeşleştirmeye çalışıyor. Siyasi partiler devlet değildirler sandıkta kaybedince giderler" şeklinde yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim, AKP'yi ve Cumhur İttifakı'nı kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir. Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları, ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır” sözleri tartışma konusu oldu.

CHP’DEN YANIT GELDİ

CHP'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan sonu gelen her otoriter popülist lider gibi kendisiyle ülkeyi özdeşleştirmeye çalışıyor. Siyasi partiler devlet değildirler sandıkta kaybedince giderler. Ülkeyi yönetemiyorsun milyonlar senin yüzünden aç, yoksul geçinemiyor. Sandıkla gideceksin alışsan iyi olur!” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA “TÜRKİYE BİZİM, HEPİMİZİN” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sosyal medya paylaşımında bulunarak, CHP'ye Kayseri'den üye katılımıyla ilgili haberi alıntılamış, “Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin” ifadelerini kullanmıştı.