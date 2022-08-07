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Eren Abluka-31 Operasyonu başladı

Mardin Bagok’ta “Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç” Operasyonu başlatıldı.

Yayınlanma: 10:13 - 07 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Eren Abluka-31 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Mardin Bagok'ta “Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alacak.

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