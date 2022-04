Erkan Baş: Asgari ücrete hemen yüzde 23 zam yapılsın

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücrete derhal yüzde 23 ve her ay enflasyon oranlarıyla zam yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Baş, açıklamasında birden fazla maaş alan AKP’li siyasetçilere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta saray cephesinde yine değişen bir şey yok. Şatafat lüks, hurmalar, manda yoğurtları, ejder meyveleri hak edilmeyen paralar, üçer beşer maaşlar…Bu iktidar resmen ve alenen memleketi ikiye böldü, bir tarafta ‘tek maaş’ ile artık meyveyi sebzeyi teker teker almak zorunda kalanlar, markete-pazara gidemeyenler var diğer tarafta en az iki bazen 4-5 yerden ‘Ak maaş’ alanlar var. Halk derin sıkıntılar yaşarken onlar patronları hiç ama hiç üzmeyelim derdinde. Kendileri de birden fazla maaşla günlerini gün ediyor nasılsa. Işıltılı gözlü bakanın dört yardımcısının da çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. O muhteşem analizleri yapan bakana akıl veren danışmanların biri yaklaşık 19 asgari ücret, diğeri 25 asgari ücret alarak alıyor bu çok zorlu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için!”

YÜKSEK ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşların her geçen gün daha yoksullaştığını belirten Baş, yüksek enflasyona dikkat çekti. ENAG’ın açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Baş, “Bakın bu sarayın çevresindeki dalkavuklar değil gerçekten bu işin ilmini bilen akademisyenlerin oluşturduğu bir çalışma grubu var ENAG… Mart ayı aylık artış yüzde 11,93 olurken, 12 aylık enflasyonu yüzde 142,63 olarak açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz hiç uzatmaya gerek yok bu şu demek; Türk şekerin, şeker fiyatına yüzde 31 zam yapması demek,Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday satış fiyatına yüzde 22 zam yapması demek, Et ve Süt Kurumunun, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapması demek, metrelerce kuyrukta bankamatik sırası alarak saatlerce beklemek ve 200 gram kıyma almak demek, benzin fiyatı yüzde 19,6 zamlanması, motorin fiyatının yüzde 36,7 artması demek, süt fiyatının satış fiyatının yüzde 21 artması demek!” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETE HEMEN ZAM YAPILMALIDIR!”

“Asgari ücret zammının birkaç ay içinde nasıl tuzla buz olduğunu gördük” diyen Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Vatandaş sebze meyveyi markette pazarda kiloyla değil taneyle alıyor artık! İnanması güç ama insanlar artık domatesi, biberi, salatalığı sayıyla alıyor. İktidarın asgari ücretin açıklamasından hemen sonra, daha asgari ücretli 1 Şubatta ilk yeni maaşını almadan yüzde 25'e yakın alacağı ücret erimişti bile. Sadece 2022 yılında 4 ayda oluşan resmi enflasyon yüzde 23 ve yılın bitmesine daha 8 ay var. Her ay açıklanan aylık enflasyon ile her ay alım gücü düşmeye devam edecek. Birileri sarayda rahat yaşasın diye halk yoksullukla boğuşacak! Bundan dolayı acilen asgari ücrete yüzde 23 zam yapılmasını ve bundan sonra da açıklanan aylık enflasyon oranları ile güncellenmesini talep ediyoruz. Bu yağmacı politikalarınızla ekonomideki yarayı iyileştirmenize imkân yok sadece talebimiz bari akan kanın şiddetini durdurun.”

“GİDİŞLERİ, GELİŞLERİNDEN CÜMBÜŞLÜ OLACAK”

Baş iktidarın gidici olduğunu belirterek, “Beşli çetenin muhalefete yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiği öne sürülüyor, bütün bu hengamede işin en eğlenceli bölüm başlıyor; yani gidişleri… Gidişleri gelişlerinden çok daha cümbüşlü olacak! Bundan sonra ‘beraber yürünülen yolların nasıl ayrıldığını’ göreceğiz, ‘aldatıldım’ diye nedamet getirenlere şahit olacağız, şimdi sarayın çevresini saranların yarın nasıl kaçıştığını izleyeceğiz, en çok besledikleri en önce sıvışacaklar, en büyük suç ortakları en önce itirafçı olacak! Çok yakında hepsini göreceğiz. Yarın mahkeme önünde hesaplaşma günü geldiğinde sözümüzü şimdiden söyleyelim: Hepiniz oradaydınız!” şeklinde konuştu.

