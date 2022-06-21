Erkan Baş: Erdoğan imzalı bu belge iflasın resmidir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından Meclis'e sunulan ek bütçe teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu. Teklifi, 'iflasın itirafı' olarak nitelendiren Baş, "Recep Tayyip Erdoğan imzası taşıyan bu belge, iflasın itirafıdır" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yaşanan ekonomik krize ilişkin “Ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar” yorumunda bulunan Baş, “Türkiye ekonomik olarak büyük bir kriz yaşıyorsa bunun temel nedeni bu iktidarın patrondan, sermayeden, Saray’dan yana ekonomi politikalarında istikrarlı karar almalarıdır” dedi.

“BU BÜTÇE HALKIN BÜTÇESİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis’e sunulan ek bütçe teklifine ilişkin eleştirilerde bulunan Baş, “Bu bütçe halkın bütçesi değil” hatırlatmasında bulunarak, “Öyle öngörüsüz bir iktidarla karşı karşıyayız ki öyle bir zihniyet yönetiyor ki bu ülkeyi, daha bir yıllık bütçe yapmayı beceremiyorlar. Aralık ayının sonunda ocakta yürürlüğe girmek üzere bir bütçe hazırlıyor. 6 ay sonra diyor ki ‘Bitti'” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE EK BÜTÇE Mİ OLUR?”

“Büyük bir aldatmacayla karşı karşıyayız” diyerek gazetelerde yer alan ‘ek bütçe’ tarifini eleştiren Baş, “1 trilyon 80 milyar lira ek bütçe isteniyor. Bu ne demek? 6 ay önce burada kabul edilen bütçenin tam yüzde 86’sı kadar ek bütçe istiyor. Böyle ek bütçe mi olur? Ek bütçe, bir açık kalmıştır onu kapatmak istersin… Ama yüzde 86’lık ek bütçe olmaz!” şeklinde konuştu.

“ERDOĞAN’IN İMZASINI TAŞIYAN BU BELGE, İFLASIN İTİRAFIDIR”

Teklifi, ‘iflasın itirafı’ olarak nitelendiren Baş, “Dolayısıyla, Meclis’e gönderilen, komisyondan sonra Genel Kurul’da görüşülmesi planlanan, Recep Tayyip Erdoğan imzası taşıyan bu belge, iflasın itirafıdır. Saray diyor ki ‘Biz iflas ettik. Battık, batırdık. Şimdi kurtarmak için çare arıyoruz, aman bize yardım edin. Bir yıllık bütçeyi 6 ayda yediler, doymadılar…” diye konuştu.

“TAAMMÜDEN SUÇ İŞLİYORLAR”

Söz konusu bütçenin emeğiyle yaşayan vatandaşların bütçelerinden karşılanacağını vurgulayan Baş, şunları söyledi;

*Sizin açgözlülüğünüz, hırsızlığınızın, zenginliğinizi doyuramıyoruz. Üste diyorsunuz ki ‘Biraz daha para istiyoruz’ Bunlar ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Taammüden suç işliyorlar. Vatandaşın alın terinden kurulacak, ek değil, bu koca yeni bütçe nereye harcanacak, biz bunu biliyoruz.

*Işıldak Bakan, ‘Bizim derdimiz hayat pahalılığı değil, patronların çarklarının dönmesi’ diyor ya. Alacak yoksuldan, patronun çarkı dönecek. Alacak bizim emeğimizden, alın terimizden; Saray’da çevrelenmiş bir avuç haramzadeye, bir avuç yandaşa bu paraları peşkeş çekecekler. Büyük ihtimal giderayak kendi kasalarını da emanet ettikleri Katar’daki hesaplara bir güzellik yapma planı içindeler.

“BU TEKLİFE KARŞI SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ”

Meclis’te gerçekleştirilecek ‘ek bütçe’ görüşmeleri için muhalefete de çağrıda bulunan Baş, “Bu göz göre göre gerçekleşen hırsızlığa, yoksulluğa sessiz kalmayacağız. Açıkça ilan ediyoruz. Bu halkın 3 kuruşunu daha bu haramzadelere vermemek için elimizden gelen ne varsa yapacağız ve bu teklife karşı sonuna kadar direneceğiz. Tüm muhalefet güçlerine de hep birlikte direnme çağrısı yapıyoruz” dedi.

PINAR GÜLTEKİN DAVASI

Erkan Baş, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada verilen kararları da eleştirirken, HSK kararnamesine de dikkat çekti ve “Yargı nasıl karar veriyor sorusunun bir cevabı, son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi oldu” ifadesini kullandı.

Dezenformasyon yasasına karşı mücadele edeceklerini söyleyen Baş, Diyarbakır’da tutuklanan Kürt gazeteciler ile ilgili TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın inceleme yapmak üzere kentte bulunduğunu ve hazırlanacak raporun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

BAŞ’TAN SOYLU’YA TEPKİ

Diyarbakır’da “istismar” suçlamasıyla tutuklanan Cihan Kayaalp ile de fotoğrafı ortaya çıkan Süleyman Soylu’ya tepki gösteren TİP Genel Başkanı Baş, gazeteci Metin Cihan tarafından paylaşılan Nurettin Canikli’ye ilişkin bilgi ve belgeleri de hatırlattı ve açıklama yapılmaması durumunda konuyu her hafta gündeme getireceklerini söyledi.

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