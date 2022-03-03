Erkan Baş’tan Akkuyu önergesi: Kaç kişi yaşamını yitirdi?

İnşasına başlanmasının ardından iş cinayetleri, iş kazaları ve çalışan binlerce işçinin kötü çalışma koşulları ile gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından iki soru önergesi verildi. Baş, "Kaç kişi yaşamını yitirdi?" diye sordu.

Ali Ekber ŞEN

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Mersin’de yapımı devam eden, iş kazaları ve iş cinayetleriyle sıkça gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Rusya ve Türkiye ortaklığında anlaşması 2010 yılında imzalanan ve inşasına 2018 yılında başlayan Santral, geride kalan yıllarda iş cinayetleri, iş kazaları ve çalışan binlerce işçinin kötü çalışma koşulları ile gündeme gelirken; TİP Genel Başkanı Baş tarafından verilen önergelerin gerekçesinde, son bir haftada yaşanan iş kazaları ve iş cinayeti de hatırlatıldı.

“KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE OTURDU”

Verilen iki önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

*Mersin'de inşaatı doğa katliamları ve halk sağlığı tehlikesi ile devam eden Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yaşanan iş cinayetlerine ve çalışma koşullarının ağırlığına yönelik gelişen işçi eylemlilikleri sonrası yaşanan işten çıkarmalar ile kamuoyunun gündemine oturmuştur.

*Basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, işçiler, sürekli iş cinayetlerinin yaşandığını, işçi sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınmadığını, binlerce insanın çalıştığı alanda bir sabun dahi olmadığını, sürekli patates yemeğinin çıktığını, yemek için ayrılmış bir saatlik vaktin çok önemli bir kısmının sıra beklerken geçtiğini, binlerce işçi yetersiz sayıdaki turnikelerden kart okutarak geçmek zorunda oldukları için yağmurun altında bir – bir buçuk saat servis sırası beklediklerini, ücretlerin sürekli olarak geç ödendiğini ifade ederek; bu yaşanan cinayetlere ve çalışma koşullarına itiraz eden yaklaşık 50 işçinin de işten çıkartıldığı söylemişlerdir.

“İKİ YENİ İŞ CİNAYETİ İŞÇİLERİ DOĞRULUYOR”

Akkuyu'da yaşanan sorunların son derece büyüdüğüne de dikkat çeken Baş, “Önceki hafta yaşanan iki yeni iş cinayeti de işçilerin anlatımlarını doğrulamaktadır. 25 Şubat'ta bir işçi ağır metal bir parçanın üzerine düşmesi sonucu korkunç biçimde yaşamını yitirmiş, cinayet yerinin ertesi gün ölen işçinin mesai arkadaşlarına temizletildiği çeşitli basın kuruluşlarına yansımıştır. Yaşanan bu olaydan hemen iki gün sonra da 27 Şubat'ta şantiye içerisinde bir özel araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu 3’ü ağır 15 işçi yaralanmıştır. Aynı şantiye bünyesinde 22 Şubat tarihinde de servis kaza yaşanmış ve 40 işçi yaralanmıştı” ifadelerine yer verdi.

‘KAÇ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ?’

TİP Genel Başkanı Baş tarafından Bakan Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verilen önergede, şu 4 soru yer aldı

– Sürekli iş cinayetlerinin yaşandığı, işçi sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere işçilerin gerekli önlemlerden yoksun sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatıyla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

– İnşaatın başladığı tarihten bugüne kadar ulaşımda yaşanan kazalar dahil olmak üzere kaç işçi yaşamını yitirmiş, kaç işçi yaralanmıştır?

– Kaç işçi mevcut çalışma koşullarına itiraz ettiği için işten çıkartılmıştır?

– Yaşanan iş cinayetleriyle ilgili açılmış, herhangi bir soruşturma var mıdır?”

“BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ Mİ?’

Dönmez’e yöneltilen sorular Bakan Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde de yer alırken, ayrıca şu soru da yöneltildi:

-Yaşanan araç kazalarının nedeni olarak, araçların eski olması, bakımlarının yapılmaması ve şantiye içerisinde hız limitlerine uyulmaması işaret edilmektedir. Söz konusu talep, şikayet ve iddiaları araştırmak üzere Bakanlık tarafından müfettişler görevlendirilmiş midir?”

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